清明紙錢代燒 較去年增加3成
環保局推動以功代金漸為民眾接受，績效年年成長，今年清明節期間收受紙錢量達219.47噸，比去年提升32%，PM2.5等減排量達1390公斤。環保局表示，活動持續至年底，民眾到超商把買紙錢的錢捐助弱勢族群，功德上稟神明或迴向先人，冥陽兩利。
環保局統計，今年清明期間收受紙錢量達219.47噸，相較於105年的166.19公噸，收受量提昇32%，因為焚化廠有完善的空汙防制設備，相較於露天燃燒，可減少排放氮氧化物（NOx）140公斤、總懸浮微粒（TSP）740公斤，減少細懸浮微粒（PM2.5）510公斤等汙染物排放。
過去，清明祭祖後紙錢都是採露天燃燒，不僅容易引發山林火災，也造成空氣汙染，推動紙錢集中焚燒以來，民眾環保意識提升，越來越多的民眾願意接受將祭拜後的紙錢交由環保局來集中焚燒。
環保局呼籲民眾於節慶或平日祭祀時能減燒紙錢外，可積極參與「以功代金」活動，今年以功代金活動自3月28日起跑並持續至年底。
民眾到四大超商據點內操作平台（FamiPort、Life-ET、OK·go、ibon），從首頁選擇繳費（愛心捐款─高雄以功代金），就可以把購買紙錢的費用捐給社福團體，把敬神祭祖的愛心助人，也是利天利人利己的功德。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。