清明紙錢代燒 較去年增加3成

環保局推動以功代金漸為民眾接受，績效年年成長，今年清明節期間收受紙錢量達219.47噸，比去年提升32%，PM2.5等減排量達1390公斤。環保局表示，活動持續至年底，民眾到超商把買紙錢的錢捐助弱勢族群，功德上稟神明或迴向先人，冥陽兩利。

環保局統計，今年清明期間收受紙錢量達219.47噸，相較於105年的166.19公噸，收受量提昇32%，因為焚化廠有完善的空汙防制設備，相較於露天燃燒，可減少排放氮氧化物（NOx）140公斤、總懸浮微粒（TSP）740公斤，減少細懸浮微粒（PM2.5）510公斤等汙染物排放。

過去，清明祭祖後紙錢都是採露天燃燒，不僅容易引發山林火災，也造成空氣汙染，推動紙錢集中焚燒以來，民眾環保意識提升，越來越多的民眾願意接受將祭拜後的紙錢交由環保局來集中焚燒。

環保局呼籲民眾於節慶或平日祭祀時能減燒紙錢外，可積極參與「以功代金」活動，今年以功代金活動自3月28日起跑並持續至年底。

民眾到四大超商據點內操作平台（FamiPort、Life-ET、OK·go、ibon），從首頁選擇繳費（愛心捐款─高雄以功代金），就可以把購買紙錢的費用捐給社福團體，把敬神祭祖的愛心助人，也是利天利人利己的功德。

(中時)