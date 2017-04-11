子宮疫苗、肺癌篩檢 高雄市議員質詢焦點

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藍綠議員11日質詢焦點不約而同聚焦關注市民健康。國民黨陳麗娜質疑衛生局為何不替女性市民注射HPV疫苗，民進黨陳信瑜要求擬定高雄癌症防治計畫並擴大免費或補助肺癌篩檢。

陳麗娜為女性請命，子宮頸癌是女性死亡率最高癌症，要求市政府補助國中女生注射防範子宮頸癌作用的HPV疫苗。中央對中低收入戶、原住民都有補助，6都也有4都及8個市縣都編列預算為國中、中職生注射，但高雄未辦理。

她批評，市府無心保護女性健康，只要從每年15億的交通罰款撥出1/25約4千萬元，就可注射，錢花在這裡比施放煙火更有意義。

衛生局長黃志中答詢，指疫苖有一定程度防範子宮頸癌的罹患率，但有效期僅10年，安全性也有不同看法，婦女團體對是否有輔助注射意見兩極，要不要騙預算為國中女注射，可以再討論。

但陳麗娜不滿此答案，認為若爭議性大，為何中央要做，疫苖安全性如有疑慮，如何能上市提供女性注射。

陳信瑜則引用衛福部104年死因年報統計，高雄是六都中所有死亡原因標準化死亡率最高，每10萬人口比平均多出44.2人，其中惡性腫瘤、肺炎、肝病等為最高，而惡性腫瘤又比全國總計多出12.7人，而結腸、直腸和肛門癌，口腔癌均為六都中最高，高過全國總計。

環保局長蔡孟裕答詢，肺癌可能為空氣汙染、家庭油煙或吸菸導致；衛生局長黃志中則說，肺癌首當為吸菸，當然也涵蓋空氣汙染、油煙等因素。

陳信瑜建議，應針對肺癌高風險群性提供補助或免費的篩檢，並擬定高雄癌症防治計畫，建立資訊平台，收錄市民癌症篩檢和發生資料，找出其間的共同性原因，對症下藥。

(中時)