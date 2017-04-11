聯航無禮拖客 李富城：醒醒吧！美國不是好東西

李富城對聯航事件發表感想。（圖／中時資料照片）

李富城發文斥「美國不是好東西」。（圖／翻攝自李富城臉書）

美國聯合航空3天前一架由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾的班機，因機位超賣，竟發生一名亞裔醫生遭航警強行拖下機的無禮行徑，引發網友熱議，今(11日)稍早資深氣象主播李富城轉發相關新聞，有感而發說：「醒醒吧！美國不是好東西。」

聯航粗魯拖華裔乘客下飛機的影片今在網路上發酵，稍早穆熙妍怒斥聯航「就是流氓」，「黑人」陳建州也怒罵：「太誇張了」，李富城則說：「美國不是講人權嗎？這那（哪）來的人權，羨慕美國人生活的朋友，醒醒吧！美國不是好東西。」

對此，網友回應：「美國真的是很充滿歧視的國家」、「雖然官方說法是隨機挑選，不過這一定是鬼話」、「我在美也住過，真的亞洲人給黑人身分還低，但是黑人比較喜歡亞洲人，來回走一趟還是台灣好，我們要珍惜喔，平安喜樂！」

(中時電子報)