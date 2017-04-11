真愛台灣 即刻形動》從無到有的逐夢家 新營高中為光榮跑下去

長期以升學重點為主的新營高中，首次在今年真愛台灣即刻行動的全台路跑激烈競爭中脫穎而出入選，正式成為環台接力賽中重要一棒。

長期以升學重點為主的新營高中，首次在今年真愛台灣即刻行動的全台路跑激烈競爭中脫穎而出入選，正式成為環台接力賽中重要一棒，選手們背後所付出的努力有著令人感動的信念支持。這群由新營高中高三生組成的隊伍，剛考完學測，將準備著迎接人生下一場的重要挑戰。

起初只是由於校內的運動會，讓班上對跑步興趣的同學聚集了起來。訓練的那段時間很辛苦，尤其還頂著學測倒數及父母的壓力，但每一步，每一秒的努力，加深了同學之間的羈絆，為班級爭取優勝的榮譽心，就在當下流竄在所有人心中。學測後在偶然機會下接觸到此次環台路跑的活動，對於跑步的熱愛與榮譽心延續燃燒，因而由長跑常勝軍李逸帆擔任隊長組隊參加，透過劉釋允教練專業訓練，將有自信成為今年環台路跑中最具潛力與亮眼的明日黑馬！

教練劉釋允坦言，新營高中本身並無田徑隊，在田徑體育項目中與鄰近學校相比略有差距。但此次在參加過程中是由學生自發性參與組隊，起初教練也擔心選手們是否能有辦法勝任，但他發現這次活動所帶來的影響，不只是活力的表現，學生們所展現對於任務的使命感與爭取榮譽的強大決心才是最難得可貴。隨著每日進步的過程，教練由擔心漸漸轉為寬心。相信學生們因此能在成長過程裡有著課堂無法教授的寶貴經驗。

隊長李逸帆本身非常熱愛長跑，他常常開玩笑的說：「走路比跑步還累。｣，他的熱情，傳染到了班上同學的身上，促成了這支隊伍的組成。由四男二女組成所組成的「SinYing Speed」取自「新營高中｣與速度做為信念，代表了整個團隊精神。校長郭調清也勉勵所有參加選手提升自己的毅力與耐力，輸贏並非絕對，跑出自己的興趣盡力而為，並能藉此將活動推廣至全校、鼓勵更多的同學參與。同時，也能間接提升運動風氣，成為新營區典範，讓大家一起活力動起來！新營高中加油go！

(中時電子報)