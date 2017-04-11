恙蟲病高峰季 桃園2例感染

恙蟲叮咬處會形成焦痂。（葉臻翻攝）

桃園市楊梅區48歲林姓男子，日前回花蓮工作時在山區被恙蟲叮咬，因為發燒才去診所就診，原先以為是感冒，但高燒卻持續1周未退，到院檢查後才知道是恙蟲病，家住蘆竹區的64歲李姓婦人，則是在花蓮的茶園被恙蟲叮咬，因為有恙蟲病史，回桃後發現右大腿出現焦痂，便主動告知醫院就醫，兩人經過抗生素治療後已無大礙。

桃園市衛生局專委林國甯表示，恙蟲多是跟著老鼠吸血，但也會停在植物的葉片末端，當動物經過時跳上去叮咬吸血，恙蟲病則是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而感染，潛伏期可達9至12天，死亡率高達6成，但即時治療的死亡率則小於百分之5。

林國甯呼籲，民眾爬山或到郊外踏青時，盡量穿著長袖衣褲，減少皮膚裸露，並噴灑防蚊藥劑，回到家後則要盡快沐浴更衣，避免將病源帶至家中，而有飼養寵物的民眾則可在回家前替寵物梳毛，減少恙蟲附著的可能，雖然目前並未傳出因為寵物導致飼主感染恙蟲的案例，但還是可以小心為妙。

(中時)