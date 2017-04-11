滿州橋封橋演練 替代道路看這邊
梅雨洪汛季節期間，屏東縣政府預定於13日上午10時30分，在滿州鄉中山路滿州橋辦理實地封橋演練暨檢測人員教育訓練。
縣府工務處指出，近年來，全球氣候不穩定，洪汛期間更常因西南氣流挾帶暴雨量，影響橋梁通行安全，為確保民眾生命財產安全，除平日做好橋梁檢測及養護工作外，希望透過平時的教育訓練熟練封橋機制，演練期間為維護參演人員安全，將封閉滿洲橋。
替代道路線路行駛如下：
（一）旭海往滿州方向：福田路接秀林路往南-秀林橋-秀林路右轉文化路-接中山路。
（二）滿州往旭海方向：中山路右轉-文化路左轉秀林路-秀林橋-秀林路往北-接中山路往福田路。
(中時)
關鍵字：滿州橋
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