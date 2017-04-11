廣州新航線 墨西哥旅遊說走就走
廣州至墨西哥新航線首航首團開始，廣州旅行社─廣之旅表示，該社首發團一行近40名遊客，遊客平均年齡在50歲左右，均有多次國外旅遊經歷，但尚未前往墨西哥。
廣州至墨西哥的新航線，中途經停溫哥華；遊客需辦理加拿大簽證，且持加拿大簽證可免簽入境墨西哥，這對持有多次往返加拿大簽證的廣州遊客是一大方便，可說走就走。
廣之旅也表示，新航線開通後，光4月報名墨西哥旅遊團的遊客就近乎300人，較去年同期增長10倍。
(旺報)
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