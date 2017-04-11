婦健行摔傷 救護員人力背負逾1公里

高雄市林姓婦人今天與丈夫至嘉義縣大凍山健行，不慎摔傷頭部無法行走，嘉義縣消防局派人救援，以人力接駁、背負傷者徒步逾1公里遠，順利將傷者送上救護車送醫治療。

嘉義縣消防局表示，於下午1時22分接獲民眾報案，指竹崎鄉大凍山登山步道內三角休憩椅往翠竹坡約500公尺處有1名林姓婦人摔傷，立即派遣奮起湖分隊搜救人員前往搶救。

消防局指出，林姓婦人當時因步行一段距離，在椅子上休息，卻不慎翻落地面，頭部受到撞擊，陪同的丈夫立即報案，搶救人員攜帶救護器材由多林登山口進入，於下午2時14分到達現場。

傷者額頭擦傷腫脹且有暈眩症狀，無法自行行走，便由搜救人員以人力輪流背負方式，徒步行走約1公里以上，將傷患帶往三角休憩椅處後，因山路陡峭救護車無法到達，由其他車輛接駁至停車場，再由救護車送醫治療。

嘉義縣消防局呼籲，民眾前往山區健行應考量天候、路徑及自身體能狀況避免發生危險。1060411

(中央社)