大埔交流道貨車翻覆墜落 駕駛慘死

七安產業道路斜坡上發生貨車翻覆的死亡車禍。（張穎齊攝）

今天下午3時許，七堵區大埔交流道下方的七安產業道路斜坡上有一台貨櫃車翻覆，基隆市消防隊接獲民眾報案後，派遣安樂、百福分隊前往現場，警消到場發現，駕駛傷勢嚴重已無生命跡象，慘死在車內。

據警方了解，駕駛為一男子，年約40歲，貨車行駛過程中車速正常，在轉彎時有明顯減速，但仍來不及平衡好轉彎時的負載重量，擦到護欄直接倒栽式從交流道上整台墜落，詳細車禍過程仍待警方釐清。

(中時)