長期失業外加官司纏身 鄉民燒炭尋短

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警方破門而入時，籃某已不省人事。（許素惠翻攝）

籃姓古坑鄉民遊手好閒，長期失業，又有酗酒習慣，日前因犯下多件竊盜及酒駕等公共危險等案件，心情更加低落，竟燒炭尋短，幸警力及時破門而入，才將他從鬼門關救回來。

員警獲報趕抵籃男住家時，發現大門深鎖，立即破門，44歲的籃某在房內放置鐵盆並點燃大量木炭多時，房內瀰漫濃濃燒炭煙霧，加上吃下大量安眠藥，當時已陷入昏迷不省人事，奄奄一息。

警方趕緊與趕到的救護人員將籃民送醫急救，幸運脫離險境。

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(中時)