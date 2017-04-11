「假新聞」華郵揭川普挪公款 獲普立茲獎肯定

華盛頓郵報編輯拜倫(Martin Barron)開心和同事一起慶祝獲得普立茲獎。(圖/美聯社)

Daniel Berehulak為紐約時報拍下菲律賓的掃毒殺戮的照片，獲得突發新聞攝影獎。(圖/美聯社)

一年一度有新聞界的奧斯卡之稱的普立茲獎（Pulitzer Prize）周一公布了，被美國總統川普(Donald Trump)視為「死對頭」還被稱為是「假新聞」的《華盛頓郵報》(The Washington Post)，因為揭發川普的慈善基金會挪用公款，獲得國內新聞報導獎，還被委員會稱讚為是「透明新聞的典範」。而《紐約每日新聞》(The NY Daily News)和非營利新聞網ProPublica則是獲得最高殊榮─公共服務獎。

獲得突發新聞攝影獎的攝影師Daniel Berehulak 。(圖/美聯社)

普立茲獎評委會主席樸賴德(Mike Pride)表示，獲得最高殊榮的《紐約每日新聞》和ProPublica網站，是因為揭發了紐約警方濫用《反滋擾法》，將上百位居民趕出自己的家中，而且受害者多為經濟能力較低的少數族裔，他們都被迫中止租約或是禁止返回家中。

邁阿密先鋒報慶祝獲獎 。(圖/美聯社)

《華盛頓郵報》則是揭露了美國總統川普多次動用自己慈善基金會「川普基金會」的善款，來幫他的公司解決法律糾紛或打廣告圖營利，疑似透過基金會自我交易，而獲得國內新聞報導獎。而川普的另一個死對頭《紐約時報》(The New York Times)則是揭露了俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)祕密擴展權力的真相獲得國際報導獎。兩報被指在新聞媒體備受敵視的情況下，還勇於深度報導掌握大權的政治人物而獲得殊榮。

另外，由300多名記者組成的國際調查記者聯盟、麥克拉齊報團和《邁阿密前鋒報》(Miami Herald)則是因公布巴拿馬文件，揭發權貴富豪在全球各地避稅天堂隱藏財富，而獲得解釋性報導獎。

普立茲部分獲獎者。(圖/普立茲官網)

普立茲獎是1917年根據美國報業巨頭普立茲(Joseph Pulitzer)的遺願而設立的獎項，後來成為美國新聞界的最高榮譽獎，每年春季由哥倫比亞大學(Columbia University)的普立茲獎評選委員會選出，如今一共有14項新聞界獎和7項創作界獎，新聞界獎規定必須是在美國周報或日報所中發表的。

(中時電子報)