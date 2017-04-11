中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

「假新聞」華郵揭川普挪公款 獲普立茲獎肯定

中時電子報
點閱51
我要評比
6/10
華盛頓郵報
華盛頓郵報編輯拜倫(Martin Barron)開心和同事一起慶祝獲得普立茲獎。(圖/美聯社)
突發新聞攝影獎
Daniel Berehulak為紐約時報拍下菲律賓的掃毒殺戮的照片，獲得突發新聞攝影獎。(圖/美聯社)

一年一度有新聞界的奧斯卡之稱的普立茲獎（Pulitzer Prize）周一公布了，被美國總統川普(Donald Trump)視為「死對頭」還被稱為是「假新聞」的《華盛頓郵報》(The Washington Post)，因為揭發川普的慈善基金會挪用公款，獲得國內新聞報導獎，還被委員會稱讚為是「透明新聞的典範」。而《紐約每日新聞》(The NY Daily News)和非營利新聞網ProPublica則是獲得最高殊榮─公共服務獎。

Daniel Berehulak
獲得突發新聞攝影獎的攝影師Daniel Berehulak 。(圖/美聯社)

普立茲獎評委會主席樸賴德(Mike Pride)表示，獲得最高殊榮的《紐約每日新聞》和ProPublica網站，是因為揭發了紐約警方濫用《反滋擾法》，將上百位居民趕出自己的家中，而且受害者多為經濟能力較低的少數族裔，他們都被迫中止租約或是禁止返回家中。

邁阿密先鋒報
邁阿密先鋒報慶祝獲獎 。(圖/美聯社)

《華盛頓郵報》則是揭露了美國總統川普多次動用自己慈善基金會「川普基金會」的善款，來幫他的公司解決法律糾紛或打廣告圖營利，疑似透過基金會自我交易，而獲得國內新聞報導獎。而川普的另一個死對頭《紐約時報》(The New York Times)則是揭露了俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)祕密擴展權力的真相獲得國際報導獎。兩報被指在新聞媒體備受敵視的情況下，還勇於深度報導掌握大權的政治人物而獲得殊榮。

另外，由300多名記者組成的國際調查記者聯盟、麥克拉齊報團和《邁阿密前鋒報》(Miami Herald)則是因公布巴拿馬文件，揭發權貴富豪在全球各地避稅天堂隱藏財富，而獲得解釋性報導獎。

普立茲
普立茲部分獲獎者。(圖/普立茲官網)

普立茲獎是1917年根據美國報業巨頭普立茲(Joseph Pulitzer)的遺願而設立的獎項，後來成為美國新聞界的最高榮譽獎，每年春季由哥倫比亞大學(Columbia University)的普立茲獎評選委員會選出，如今一共有14項新聞界獎和7項創作界獎，新聞界獎規定必須是在美國周報或日報所中發表的。

(中時電子報)

文章來源：Washington Post, NY Times win Pulitzers for work on Trump, Putin

文章來源：The Pulitzer Prize

關鍵字：川普美國普立茲新聞新聞界榮譽紐約時報華盛頓郵報川普
點閱51
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。