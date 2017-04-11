學校開心農場 傅崐萁與學童樂收成

傅崐萁下田與學童一起動手種菜。（許家寧攝）

傅崐萁視察化仁國小與學童共進午餐。（許家寧翻攝）

花蓮縣免費學校午餐開辦以來，讓家長一片叫好，花蓮縣長傅崐萁前往化仁國小陪伴學童共進午餐，了解食農教育成果，並捲起袖子與小朋友在校內「野菜教育園區」收成農作，透過身體力行，帶領學童認識祖先與自然共生的傳統智慧。

教育處長劉美珍說，花蓮縣8年前開始實施免費學校午餐，採全縣統一發包，供餐水準齊一，也是全國唯一不使用再製加工食品及非油炸烹調之校園午餐，近年因應健康飲食意識提升，也在近50所各級學校推動食農教育，帶領學童在菜園「動手種菜」，親近大自然。

化仁國小校長古淑珍表示，學校在每周的社團活動，帶領學童在校內菜園栽種刺莧、山萵苣、莢豆、紫糯米玉米、葫蘆瓜及迷你紅蘿蔔等作物，透過親手栽種、就近觀察植物生長狀況，還能夠更進一步養成「吃健康」的飲食觀念。

傅崐萁昨日前往化仁國小及附幼關心學童午餐情形，與學童一起親手收成野菜、共進午餐，學童精神飽滿在餐前朗誦弟子規，縣長叔叔親切叮嚀學童飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養素，才能健康茁壯，小朋友也以清脆的童音回答「好！」

傅崐萁表示，欣見校方在食農教育及午餐管理的用心，孩子透過實作經驗，體驗親手播下種子，進而茁壯為平日食用的蔬果，學習大地孕育萬物的道理，也能藉由勞動讓學童紓壓、活絡筋骨，平安快樂成長，成為國家頂天立地的主人翁。

(中時)