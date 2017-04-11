愛滋唾液篩檢試劑 屏東藥局開賣啦

屏東縣衛生局推展「愛滋病毒在家唾液篩檢試劑」，獲得民眾熱烈迴響，今年為擴大宣導「早期發現、盡速治療」愛滋防治新觀念，即日起於內埔全家壽比店、墾丁順興藥局、東港碼頭東琉線交通客船聯營處廁所處、屏東市廣東路家安藥師藥局與大武路信成藥局5處販賣機同步販售，同時在衛生局及恆春衛生所開放現金購買試劑，只要支付200元取得試劑，完成篩檢後至計畫網頁登錄結果並提供可轉帳的郵局/銀行帳戶資料，疾病管制署會退回預先支付的200元試劑費用。

另外，今年特別新增超商取貨服務，民眾只要至專屬網站登記，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得試劑，讓民眾更容易購得唾篩試劑。

根據統計，屏東縣去年共售出約400組試劑，其中67%由自動販賣機購得，購買者以年輕人居多，購買者中25.8%曾至愛滋唾篩專屬網站填答相關問卷，填答者中98.1%均認為愛滋唾篩試劑篩檢購買地點非常方便，71.8%表示200元的價錢是可以接受，高達98.1%的購買者表示唾篩劑篩檢是容易，僅約五成五的填答者表示有看過網站上之錄影帶教學，顯示出愛滋唾篩試劑的推出，它的容易操作、方便性及合理價格已達到吸引年輕族群主動關心自己健康的目的，對於愛滋篩檢及防治是一大福音。

(中時)