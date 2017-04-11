台76線東西向快速道 車禍1死1傷

台76線東西向快速道路彰化縣埔心路段，下午4點50分左右發生1起死亡車禍，1輛停放路肩的小貨車疑似突然打開車門，結果遭到後方1輛疾駛而來的大貨車撞上，撞擊力道猛烈，當場造成1人死亡、1人受傷的慘劇。

國道三隊交通組長賴協駿表示，目前車禍現場仍在處理，其中兩名傷、亡者都是男性，其中死亡的男性送往衛福部彰化醫院，受傷的男子則送彰化基督教醫院，目前身份仍在調查。

(中時)