花蓮果豔西瓜徵媒人 周末幫忙送作堆

壽豐鄉農會將帶領民眾下田幫西瓜配對「送作堆」。（許家寧翻攝）

壽豐鄉農會周六舉辦果豔西瓜授粉體驗活動。（許家寧翻攝）

春末夏初，花蓮縣特有的「果豔西瓜」進入栽培期，壽豐鄉農會連續13年舉辦西瓜授粉體驗活動，每年都吸引許多爸爸媽媽專程帶著小朋友報名參加，農會總幹事曾淑懿說，今年授粉活動在4月15號舉辦，屆時歡迎民眾下田扮紅娘，一起幫西瓜進洞房。

隨著氣候逐漸轉熱，也是西瓜授粉的關鍵時期，壽豐鄉農會表示，西瓜主要藉由風力、蝴蝶與蜜蜂作媒介完成授粉，由於近年氣候變遷，蝴蝶與蜜蜂數量銳減，農會舉辦「果艷瓜好我牽線」活動，讓大家了解西瓜生長過程，也一起來幫果豔西瓜作媒「送作堆」。

曾淑懿表示，要當西瓜媒人要先學會分辨公母，雄花的花瓣較大，雌花則有顆圓圓的子房，通常西瓜花朵大約於早晨6點開始綻放，午後再漸漸閉合，因此最佳授粉時機大約是早上7點到10點之間，一旦「配對」成功，雌花子房會越長越大，表示已經懷了「西瓜寶寶」。

人工授粉時，可拿水彩筆採集雄花花粉，然後再塗抹至雌花柱頭上，或摘下雄花，將雄花花蕊觸碰雌花柱頭，使雌花授粉後發育果實，受粉之後，只要氣溫維持在28度左右，大約45到50天，一顆顆結實累累的壽豐大西瓜就可以成熟採收了。

她表示，每年的體驗授粉活動場場爆滿，今年的活動限額500人，報名至4月12號截止，所以報名動作一定要快。當天除了西瓜授粉闖關外，還可以品嘗有機無毒料理、趣味競賽等活動，鼓勵民眾攜家帶眷走近自然，體驗農村文化樂趣。

報名專線：壽豐鄉農會推廣部03-8653799、8652167

(中時)