民間認購萬顆高麗菜 助菜農也助弱勢
高麗菜供過於求、產地價暴跌，為幫助菜農滯銷問題，台中市某室內裝修業者呂金豐募資認購雲林1萬顆高麗菜，今天在松竹路一段公司門口前發起「5張發票換1顆高麗菜」活動，參與民眾很熱絡也有持現金投入愛心零錢箱，所得全數捐給瑪麗亞基金會。
堆積如一座小山的高麗菜，不到3小時全數換完，愛心高麗菜的蝴蝶效應不斷在社會發酵，民眾持5張今年3月到4月未兌獎發票換1顆高麗菜，一次購買100顆的愛心民眾楊聖傑說，新鮮高麗菜好吃、營養價值高，準備當成店內消費滿額「贈禮」。
活動發起人呂金豐指出，3月份從臉書好友中得知，雲林種高麗菜友人因北部收購高麗菜價格過低，一箱高麗菜僅賣80元，扣除紙箱、採工、運資，簡直賠錢，決定伸出援手發動左右鄰居，以高於收購價120元認購，從上個月迄今共募資24萬元採購2萬顆高麗菜，幫助菜農。
號召民眾參與活動的市議員曾朝榮自掏腰包一口氣購買250箱新鮮高麗菜分送給選區平日辛苦的里、鄰長們，邱素貞服務處捐款共襄盛舉，幫助菜農減少損失也兼作公益深具意義。
(中時)
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