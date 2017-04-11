男子欠債想尋短 開瓦斯點菸引發氣爆
台南市安南區青砂街上午9時一戶民宅傳出瓦斯氣爆，屋內37歲陳姓男子疑因家庭及欠債，引爆瓦斯自殺，全身7成以上灼傷，意識清醒，送醫後目前插管治療中，警方表示，待傷者情況穩定後，將再依公共危險罪函送偵查隊偵辦。
由於氣爆後，不只陳男所在的屋頂遭詐轟，也殃及鄰居，鄰居察看，只見陳家門窗遭炸毀，屋內家具東倒西歪，但現場並未起火，消防救難人員與員警隨後獲報趕到，將陳男送永康奇美醫院搶救，第三警分局土城派出所土城所副所長謝進雄、警員蘇倉政獲報後，第一時間到場協助疏散附近民眾。
警方初步調查，肇因陳姓男子情緒失控，自己打開桶裝瓦斯，再點菸引發氣爆，企圖自殺。陳姓男子被抬出屋外時，一度情緒激動希望死掉算了，要消防員不要救他，胞弟則在一旁安慰。
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