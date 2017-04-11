男子欠債想尋短 開瓦斯點菸引發氣爆

男子家中只見瓦斯桶已被打開、氣體外洩。(曹婷婷翻攝)

第三警分局土城派出所土城所員警獲報後，第一時間到場協助疏散附近民眾。(曹婷婷翻攝)

台南市安南區青砂街上午9時一戶民宅傳出瓦斯氣爆，屋內37歲陳姓男子疑因家庭及欠債，引爆瓦斯自殺，全身7成以上灼傷，意識清醒，送醫後目前插管治療中，警方表示，待傷者情況穩定後，將再依公共危險罪函送偵查隊偵辦。

由於氣爆後，不只陳男所在的屋頂遭詐轟，也殃及鄰居，鄰居察看，只見陳家門窗遭炸毀，屋內家具東倒西歪，但現場並未起火，消防救難人員與員警隨後獲報趕到，將陳男送永康奇美醫院搶救，第三警分局土城派出所土城所副所長謝進雄、警員蘇倉政獲報後，第一時間到場協助疏散附近民眾。

警方初步調查，肇因陳姓男子情緒失控，自己打開桶裝瓦斯，再點菸引發氣爆，企圖自殺。陳姓男子被抬出屋外時，一度情緒激動希望死掉算了，要消防員不要救他，胞弟則在一旁安慰。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)