醉男情義重 探視酒駕被活逮

兩酒駕男前後被逮。（許素惠翻攝）

傅姓男子騎機車未戴安全帽被警攔查，警聞到濃郁酒味，經酒測值0.27MG/L，罪加一樁，又吃上公共危險罪嫌。就在傅男接受警訊時，有位李姓男子騎乘機車到分駐所，自稱是傅男的朋友要來探望，警聞到李男也有濃濃酒味，經酒測，酒測值達0.37MG/L，一起被依公共危險罪嫌移送法辦。

李男情義探友卻自投羅網，後悔不已。

(中時)