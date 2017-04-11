會考遇總統就職日 教部籲集會遊行避考場

國中會考第一天碰上總統就職日。教育部今天表示，將請縣市政府減少核准會考期間的集會遊行申請，若總統府附近出現可能嚴重影響考場的活動，才會考慮調整考場。

106學年國中教育會考將於5月20日至5月21日舉行，約24萬名考生報考，而會考第一天正巧碰上520總統就職日。

教育部國民及學前教育署組長武曉霞表示，往年會考時，都會請縣市政府和核准集會遊行的單位在會考這兩天盡量減少考場附近的集會遊行申請核准，如果不能避免，也要審核該活動的音量和交通等衝擊，是否會影響到考生應考。

由於今年會考第一天，正好遇上總統就職日，武曉霞指出，會考准考證預計14日寄發，全國試務會近日和總統府聯繫，府方回應目前520當天總統府附近暫時沒有大型活動申請。

武曉霞表示，若會考期間，總統府附近沒有活動或活動影響度低，考場不會改變，若萬不得已出現不可抗力且會影響到考場的活動，也可能會考慮調整考場，但根據教育部和北市府聯繫結果，過去並未出現需要調整考場的情況。1060411

(中央社)