春嬌救志明來台取景 101羞放重要部位
電影「春嬌救志明」來台拍攝，女主角楊千嬅片中自製台灣立體旅遊書，讓男主角余文樂愛不釋手，搞笑翻到101大樓那頁，放重要部位，「笑」果十足。
愛情電影「春嬌救志明」由香港導演彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演，是「志明春嬌」系列第3部曲。第1集全在香港拍攝，續集描述兩人到北京發展，第3集則是男女主角來台灣度假。劇組赴台取景，曾在台唸書的導演彭浩翔笑稱想念台灣美食，特別花心思，讓台灣不少風景入鏡。
片中，楊千嬅飾演「春嬌」非常期待台灣行，自製一本台灣立體旅遊手冊，書中囊括台北101大樓、美麗華摩天輪、地熱谷等景點，讓「志明」余文樂愛不釋手，更直接翻到101大樓那頁，看到大樓模型挺立在余文樂重要部位，「笑」果十足。
楊千嬅與余文樂3集演出下來默契佳，演來絲毫不害羞，不停大開玩笑。導演笑說兩人這場戲玩得很過癮，楊千嬅大方稱，「經過前二集的特訓，我早已練就百毒不侵啦！」
台灣一場地震，成為志明與春嬌兩人感情轉捩點，是全片一重要劇情。楊千嬅表示，這集春嬌產生太多大齡女生對愛情與結婚的疑慮，反倒志明變得成熟，為春嬌努力改變，「這才是兩性間最好看感人的互動」。
彭浩翔也安排台灣新人李程彬客串一角，演出興趣古怪的攝影師，與楊千嬅有段讓人噴飯的搞笑對話；加上樂團五月天為電影唱主題曲，讓「春嬌救志明」充滿台灣味，電影將於28日上映。1060411
(中央社)
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