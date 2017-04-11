東芝前三季虧損1500億 恐面臨生存危機

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日本東芝公司今天公布延後許久的財報，顯示這家陷入困境的產業巨擘上年度頭三季即虧損多達48億美元（台幣約1489億元），全年虧損可能破1兆日圓，公司警告恐將面臨生存危機。

法新社報導，東芝是日本最知名企業之一，但已兩度延後公布財報，如果超過今天的期限仍不公布財報，可能面臨由東京證券交易所下市的丟臉下場。

今天公布的未經查核財報顯示，東芝在去年4月至12月虧損5325億日圓。公司先前曾預警，在3月止的會計年度虧損可能增至超過1兆日圓。

東芝打算出售其晶片事業救急，媒體報導指出，台灣的鴻海集團出價3兆日圓（270億美元）收購。

東芝2016年4至12月的財報原本預定2月中旬公布，後來2度延期，今天是公布財報的截止日。

東芝與監查法人之間因東芝在美國的核電廠事業子公司西屋電氣（WH）可能早就意識到會有巨額虧損問題，雙方意見對立。監察法人認為有必要詳加調查，但東芝認為，沒證據顯示西屋電氣的經營高層早已意識到有巨額虧損。

「日本電視台」新聞網報導，東京證券交易所的相關人士痛批東芝在未獲監察法人「背書」的情況下公布財報，簡直像是「暑假習題繳白卷」一樣。1060411

(中央社)