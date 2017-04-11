標普500企業營收成長 首季獲利估增8.9%
Factset統計，標準普爾500企業第1季營收、獲利分別預估成長7.1%及8.9%。
富蘭克林投顧引述Factset統計，過去5年預估與實際獲利表現，實際獲利年增率平均較財報開始公布前的季底預估數據高出2.9個百分點，如以3月底第1季獲利年增率預估為9.1%推算，實際獲利年增率有機會上修至12%，可望創下2011年第3季以來最高增幅。
統計顯示，11大產業中，有8大產業獲利正成長，最大貢獻預估來自能源類股，營收預估年增35%，並由虧轉盈，由去年第1季虧損15億美元，轉為獲利77億美元。
另外，金融、原物料及科技類股第1季獲利增幅，預估可達雙位數。
富蘭克林投顧指出，美國經濟表現強勁，市場對政策樂觀期待，激勵今年第1季美股上漲，標準普爾500指數收高5.53%，創2015年底以來最大單季漲幅；惟共和黨內部對政策意見分歧，政策不確定性加上地緣政治風險升溫，使市場情緒轉趨謹慎，壓抑美股拉回整理。
富蘭克林投顧表示，政策消息面及企業財報將牽動4月美股走勢，短線因政策進展缺乏能見度，可能推升美股波動度，並增添美股短線震盪整理的壓力；貿易立場、政策進度、維持美國政府運作的短期繼續決議案將於4月28日到期等議題，均為關注焦點。
所幸，美國無論就經濟基本面或企業盈餘展望，均維持穩健，短線震盪預估無礙美股多頭格局，建議空手者留意美股回檔分批布局機會；可透過側重景氣循環，與政策受惠題材的美國平衡型及中小型股票基金，產業留意具評價面及題材面優勢的生技產業，並伺機低接天然資源產業型基金。1060411
(中央社)
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