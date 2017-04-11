美航母逼近朝鮮半島海域 抗衡北韓閱兵

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

南韓軍方高層人士今天表示，美國「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群將於本週末駛進朝鮮半島臨近海域。分析指出，「卡爾文森號」此行旨在向即將舉行大規模閱兵的北韓發出警告。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，雖然「卡爾文森號」尚無計畫與南韓海軍進行聯合軍演，但可能進行旨在對抗北韓進行新一輪核試驗、發射洲際彈道飛彈（ICBM）等重大挑釁的演習。

「卡爾文森號」可搭載24架A-18超級大黃蜂戰鬥機、10架S-3A反潛機、6架SH-3H反潛直升機、4架EA-6B電子戰飛機等共70多架飛機，被稱為「海上軍事基地」。

南韓情報當局分析，北韓可能於金日成冥誕105週年紀念日（4月15日）的「太陽節」，或人民軍建軍85週年紀念日（4月25日）舉行大規模閱兵。

報導進一步指出，美國將「卡爾文森號」等戰略武器部署至朝鮮半島周圍，迫使半島緊張局勢不斷升溫。1060411

(中央社)