張小月：轉交李明哲藥品已送到對岸

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行政院大陸委員會主委張小月今天表示，前民進黨黨工李明哲的妻子轉交給李明哲的藥品已送到了對岸，中國大陸海峽兩岸關係協會今天已簽收。

針對李明哲事件，陸委會下午召開國際記者會，張小月在記者會中，做以上表示。

張小月指出，關於李明哲藥品送到岸，兩岸這樣的連絡是不足。基於人道考量，她呼籲對岸儘速公布真相，並讓家屬前往對岸探視李明哲。

長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。

由於李明哲患有高血壓，李明哲的太太李凈瑜曾在3月28日委託海峽交流基金會轉交藥品。

此外，李凈瑜原定4月10日赴陸尋夫，卻遭中國大陸註銷台胞證。陸委會當天發布新聞稿表達嚴正抗議，並呼籲陸方儘速透過雙方既有管道聯繫通報及處理。

針對李明哲事件，立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與陸方交涉。1060411

(中央社)