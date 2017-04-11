北京市重拳打房 房仲行銷噱頭也要管
北京市祭重拳打房，除推出各項限購政策，連房仲的行銷噱頭都要管。北京市住建委、市工商局、市網信辦今天約談15家房仲網，要求業者明晚前撤下所有唱多房市的違規訊息與房源。
北京晚報今天報導，北京市住房和城鄉建設委員會、市工商局、北京市互聯網信息辦公室今天上午聯合約談鏈家網等15家售房網站，對網站發布虛假房源訊息、違規代理房地產經紀業務等提出規範。
北京市住建委要求各售房網站先自行審查已發布的房源，並於12日晚間12時前撤下包含「升值潛力無限」、「商住兩用」、「學區房」、「買一層送一層」等虛假宣傳及誇大用詞的房源訊息。
北京市住建委人員表示，之前反覆要求，不得宣傳、炒作「學區房」，以及發布將商辦用於住房的「商改住」的違法、違規訊息。然而現在各大網站上還是充斥著類似訊息。
相關單位還要求，各網站嚴格按照大陸「房地產經紀管理辦法」第14條規定，發布房源須以房地產經紀公司名義，不得以個人名義，並於12日晚間12時前撤下所有以個人名義發布的房屋銷售、房屋租賃訊息。
今天上午被約談的售房網站共15家，包括鏈家網、我愛我家網、房天下網、愛屋吉屋網、家園網、新浪樂居網、搜狐焦點房地產網、騰訊房產網、網易房產網、趕集網、安居客、58同城、房多多、侃家網、好屋中國網。1060411
(中央社)
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