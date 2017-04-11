爬山太疲倦 婦人不慎翻落撞到頭

由於山路陡峭，搜救人員以人力輪流背負方式，將受傷婦人送下山。(高錦如翻攝)

林姓婦人今因爬山感到疲倦，坐在椅子上休息時，不慎翻落導致頭部受到撞擊，所幸僅輕傷，送醫後無礙。(高錦如翻攝)

一對來自高雄的夫婦今一大早至嘉義竹崎鄉大凍山爬山，54歲林姓婦人因步行疲倦，坐在椅子上休息，而不慎翻落導致頭部受到撞擊，嘉義縣消防局第三大隊奮起湖分隊下午1點22分接獲通報立即出動6人到場救援，由於山路陡峭，搜救人員以人力輪流背負方式步行達1公里以上救援，所幸林姓婦人僅受額頭輕傷，送醫後無礙。

嘉義縣消防局呼籲，前往山區健行應考量天候、路徑及身體能狀況避免發生危險，以維護自身安全。

(中時)