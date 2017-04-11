民間捐贈隨身微型攝影機 為員警執勤利器

隨身配備的高效能攝影機能即時保存證據，是還原現場狀況最佳利器。（照片由警方提供）

台中市警二分局永興、文正、育才警友站及臺中重生堂、寶覺寺等4個民間團體，日前募資捐近64萬元贈送外勤員警235台「微型攝影機」。（照片由警方提供）

取締違規或處理糾紛時，員警若高舉手機或相機攝、錄影蒐證，可能將刺激當事人情緒負面反應產生反效果；熱心民間團體日前募資捐近64萬元贈送台中市警二分局外勤員警235臺「微型攝影機」讓員警使用蒐證，降低警民摩擦。

一名基層警員表示，有時獲報到現場案件處理，民眾可能一時情緒激動與執法員警各執一詞產生糾紛難解，配戴「微型攝影機」可還原當時狀況，「有畫面就有真相」，也可約束自己言行，較會注意執法程序。

根據了解，台中市警二分局目前外勤員警人數約283人，日前市警局已配發70臺再加上警察友會所捐贈的235臺，總計305臺「微型攝影機」，配發率超過百分百，提升員警服務品質也多一層保障。

(中時)