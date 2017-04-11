台南地檢署與台南分署聯合拍賣 真皮手套搶手
台南地檢署與執行署台南分署聯合拍賣會11日下午在台南分署中庭廣場登場，由於這是兩個月一次的定期拍賣會，吸引120多人登記參加拍賣，標的物總共有45項，雙B車因過於老舊，均流標，最高拍定價是一台2007年分豐田汽車以24萬6000元拍出，花梨木辦公桌椅以6萬1000元賣出，合計拍賣總價55萬5400元，值得一提的是，有20件手工製真皮棒球手套，每件只賣1200元、或1500元，開賣會還沒開始，就被搶購一空，一位玩壘球的民眾，一口氣買8個，大喊「撿到的！」
(中時)
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