桃園航空城計畫 鄭文燦：配地為41％
桃園航空城都市計畫預計今年10月可定案，明年進行地上物查估，配地比經精算後為41％，桃園市長鄭文燦表示，原則上尊重地主決定，無論是剔除或保留都會尊重民主機制，但絕對不會有單一房子保留的情況出現，要保留則是整個區域都給予保留。
郭麗華議員表示，航空城計畫推行要如何尊重少數、保障多數？鄭文燦說，需要中央到地方配合，桃園市舉行30場公聽會，將縮小面積，早日定案，至於哪個區會調整，主導權在內政部。
桃園航空城計畫為台灣未來經濟最重大的起航計畫，政府推動10年至今延宕，鄭文燦說，航空城計畫全區聽證已完成，內政部正進行都計調整，「尊重多數、保障少數」原則下，將反對意見適度畫開剔除，未來航空城計畫面積調整「縮小面積」，希望今年推動區段徵收確定及抵價地比例、進行查估補償作業，讓航空城早日定案。
(中時)
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