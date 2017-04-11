交通安全台中座談，中央肯定研議補助

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交通部次長祁文中（左三起）宣導「交通寧靜區」政策，交通局長王義川將推動台中成為全國第一個示範城市。（盧金足攝）

「交通安全與公共運輸」巡迴座談今天（11日）在台中舉行，將強化公共運輸路網及推動交通寧靜區等措施；交通局長王義川表示，中市要成為全國第一個交通寧靜區示範城市，交通部次長祁文中肯定中市交通政策，承諾研議補助市府多項計畫。

祁文中針對提升道路安全，希望中央與地方協力，達成2017年至2019年全國道路交通事故30日內死亡人數，從每年3000人降至2500人以下目標，其中，18至24歲年輕族群從每年400人降至250人以下，全力防制酒駕事故發生與降低死傷人數，達成零容忍酒駕目標。

「養成民眾轉乘大眾運輸的良好習慣，降低道路的車流量！」祁文中表示，建設公共運輸環境，中央與地方共同協力建設完善的公共運輸環境，提供轉乘無縫服務。

王義川強調，市府除配合中央的交通寧靜區政策，也會持續推動高風險路口分析資料庫、建設八大轉運中心及完善公共運輸轉乘計畫等政策，期盼能爭取中央經費補助。

交通部將在六個直轄市優先推動交通寧靜區，以住宅區、商業購物區、學校及醫院周邊道路為主，改善與提升學生、年長者等弱勢用路人安全。

針對交通部推動「交通寧靜區」政策，王義川說，市府將全力配合成為全國第一個示範城市，藉由下而上的模式，打造台中市成為第一個建構安全舒適人本道路環境的城市。

市府施行綠斑馬、跳蛙式公車、大台中交通網App、結合eTag車流大數據調整車道配置、機車大數據管理等全國首創成果，並有效降低A1交通事故，在六都下降比例榮獲第一，達成「十項首創、九項第一」豐碩成果，希望營造優質交通路網，提供友善便民的交通服務。

(中時)