詐騙集團BMW X5車 280萬賣出創法拍高價

BMW X5頂級版休旅車以280萬元賣出。(桃園分署提供)

下午還有洋酒、枕頭、電腦等生活用品拍賣。(桃園分署提供)

孩子最愛的室內溜滑梯，造成民眾瘋搶，出價達19次，最後以1.3萬元拍出。(桃園分署提供)

孩子最愛的室內溜滑梯，造成民眾瘋搶，出價達19次，最後以1.3萬元拍出。(桃園分署提供)

BMW X5頂級版休旅車以280萬元賣出。(桃園分署提供)

雖然一早桃園降下傾盆大雨，但仍有上百名民眾報名搶標。(蔡依珍攝)

桃園地檢署年初破獲烏干達詐騙集團，查扣黃姓犯嫌才買不到1個月的BMW最新型X5頂級豪華休旅車，市價達360萬元，桃檢「趁新鮮」獲黃男同意後，今與行政執行署桃園分署合作法拍，在民眾冒雨激烈競爭下，由楊姓女子以280萬元得標，超過底價2成，創法拍車市新高價，楊女笑說不知道新車價，「喜歡就買了！」桃檢將聲請沒收，充當犯罪所得。

桃園地檢署檢察官鍾信一年初指揮刑事局等單位，破獲烏干達機房詐騙集團成員，一舉逮捕23嫌，檢警指出，其中黃姓電話手去年初從烏干達返國，年底拿到約400萬的酬勞後，今年初斥資360萬元買下2016年出廠的BMW X5頂級版休旅車，才開1萬多公里、買不到1個月，就被檢警依查扣新制，當犯罪所得扣押。

黃男在檢方和律師勸說下，忍痛同意拍賣，行政執行署桃園分署消息一出，詢問度破表，今拍賣現場，許多民眾冒雨搶標，桃園分署更首度採「動態展示」，直接把車開進拍賣台前，大器外型和超強馬力，炒熱現場氣氛，加碼競標聲音不斷，在不斷追價下，最後由楊姓女子以超過底價2成的280萬元標下，也創查扣法拍車拍賣新高價。

楊女立刻匯款280萬現金結清，笑說不清楚新車價，當初就預設最高280萬元，覺得價格佳，未來不論公司用或私人開都可。

雖然一早桃園降下傾盆大雨，但仍有上百名民眾報名搶標，有媽媽在雨中推著嬰兒車、帶著襁褓中的嬰孩來買車，總計賣出3台車，下午還有洋酒、枕頭、電腦等生活用品拍賣，其中孩子最愛的室內溜滑梯，造成民眾瘋搶，出價達19次，最後以1.3萬元拍出，一天下來總計拍得2910萬8305元。

桃園分署與檢察官多次合作拍賣偵查中查扣物件，不但順利賣出、拍賣價金更是屢創新高，更具效益，桃檢跟桃園執行分署強調，將持續攜手合作實踐刑事法查扣沒收新制，打擊不法，創新贏。

(中時)