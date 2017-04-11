全國大專院校暨高中職紙芝居比賽 樹德家商勇奪第一
「紙芝居」是日本傳統說演故事的一種表演，融合圖畫與日語口語表達技巧，此次比賽主題內容為關懷日本311地震與海嘯受災民眾，故事題材取自宮城縣的「月亮與星星」。樹德家商應日科學生以完美的發音、動人的情感表現以及過人的團隊默契展現，在13支隊伍中脫穎而出，奪得冠軍寶座。
比賽重視日語發音、情感融入以及團隊默契，因為日本各地腔調皆有所不同，在練習時學生須理解、熟悉故事內容之外，同時要勤練宮城腔調，對於首次接觸此腔調的他們來說，這是一項大挑戰，若沒有多加練習發音就無法正確到位。
其次，音效呈現也是一大難題，為了營造搭配故事情節的音效，除了背景音樂之外，學生更是突發奇想利用廢棄物的聲響來配樂，將癈棄椅木板當做響板；以蛋捲鐵盒視作磨刀板；以喜餅盒上蓋子充當鑼，甚至連電腦主機上拆下的鐵片都成為重要的發聲道具，創意十足的搭配打動評審的心。
校長陳茂霖表示，透過「看圖說故事-紙芝居比賽」，不僅能增加學生開口說日語的機會，而且能進一步了解日本各地文化特色，如此多的好處，今後將不斷鼓勵學生組隊參賽，積極培訓再創佳績。此外，校長也認為外語和溝通能力是學生未來發展的亮點，因此必須積極努力推動這兩項能力。
日文科學生已有141位傑出學子通過日本語能力檢定，更榮獲高中職日語簡報比賽第一及第三名的榮耀、參加全國高中職日語演講比賽取得第五名的佳績、專業日文詞彙與聽力能力大賽第三名的殊榮。
(中時)
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