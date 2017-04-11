中市至善國中英語情境教室 活化教學興趣
英語為國際通用語言，如何讓學生開口說英語，也愛上英語課？市府教育局逐年補助學校建置英語情境教室，西屯區至善國中新建英語情境教室今天（11日）啟用，英語情境教室加上外籍師資進入校園，學習興趣翻倍。
為營造英語學習環境，英語情境教室透過模擬情境激發學習興趣，台中市目前有21所國小以及石岡、日南國中設置，至善國中新建的英語情境教室，定位為「國際素養課程基地」，結合地理環境、行政區域、名勝景觀、飲食文化體驗及旅遊對話活化教學內容。
教育局表示，藉由台籍與外籍教師搭配，協同教學示範，讓學生在課程情境自然連結環境與文化知識，產生全球責任感，透過無線網路平台，建立國際參與能力。
推展英語及國際教育，教育局請22名外籍教師巡迴各國中小現場教學，經本土及外籍師資合作，激發出不一樣的教學課程。
教育局鼓勵各校與他國學校締結姊妹校、辦理國際教育旅行及國際視訊課程，引入國際志工到校進行社會服務、試辦模擬聯合國等，達成「在地國際化、國際接軌、國際交流」目標，培養學生多元化、國際化的視野。
(中時)
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