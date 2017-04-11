台灣雕塑家高燦興辭世 北美館回顧展成絕響
台灣雕塑家高燦興4月4日清明節辭世，享壽73歲。台北市立美術館現正舉辦「焊藝詩情→高燦興回顧展」，雖然近年因癌症身體狀況不佳，高燦興仍抱病出席3月25日展覽開幕典禮，畢生對藝術滿懷的熱情，全部傾注在這些雕塑作品當中。而今故人已矣，遺留世間的鋼鐵作品將與他的精神永存。
高燦興是國內知名雕塑家，他對雕塑提出的定義是：「雕塑的本質是雕和塑，雕是去除多餘的部分，塑是許多堆疊許多小部份，使之成為大的整體。」高燦興的作品做工繁複精細，不論是大型公共雕塑、人物像或是抽象雕刻，每一件作品在在訴說著他以雕塑為職，對生命、對自然的豐沛想像力，以及堅毅刻苦的藝術創作態度，情感細膩。
北美館於三樓舉行「焊藝詩情→高燦興回顧展」，回顧30多年雕塑生涯的演進與轉折，展品類別包含浮雕、裝置、雕塑、公共藝術模型等，橫跨早期哲理思考、由內而外的創作，至近年寓抽象造型於材質變化的作品，展品數量將近百件。「焊藝詩情→高燦興回顧展」在北美館展至6月25日。
(中時)
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