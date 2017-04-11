水保局推動跨域合作 屏東原鄉紅藜受企業青睞
「社團法人屏東縣原住民特色農業推動協會」，今日假屏東縣三地門鄉馬兒示範區，與義美食品公司舉行紅藜契作簽約儀式記者會。並邀請由屏東縣潘孟安縣長、行政院原住民族委員會伊萬‧納威副主任委員、屏東縣原住民處伍麗華處長、屏東縣原住民特色農業推動協會胡青娥理事長，及農委會水土保持局臺南分局魏勝德課長見證下，簽訂紅藜契作契約，為屏東紅藜行銷國際展現新契機。
原民會肯定義美為支持台灣原住民族種植原生種台灣藜的信念，發自契作保障原鄉耕作者收益的初衷與關懷原鄉友善土地的理念，以保證收購價格方式長期支持屏東原鄉紅藜直接回饋農民，將為屏東紅藜產業的創新發展跨出成功的契機。
屏東縣長表示，紅藜排灣族與魯凱族重要糧食作物，具備極高的營養價值，未來預定種植100公頃紅藜田，主要分佈在三地門、霧台、瑪家、春日、獅子等五個原鄉。同時義美高志明總經理也提到，台灣紅藜已被營養界發現是別具一格的超級食品，更屬低耗水、極少農藥的優質作物，經由實地至產區拜訪瞭解後，發現屏東紅藜品質極為優良，我們也預計展開5至10年的契作，希望透過企業的力量支持台灣在地產業。
水保局台南分局表示，近年來台灣紅藜產業透過農村再生跨域合作計畫，除整合政府相關單位技術與資源外，同時也致力於改善與提昇屏東紅藜生產環境，今年度除了媒合義美食品公司，也積極結合電子商務平台，完善屏東紅藜產銷供應鏈，加值屏東紅藜之品質與產值。
(中時)
關鍵字：紅藜、屏東縣原住民特色農業推動協會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。