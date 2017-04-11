水保局推動跨域合作 屏東原鄉紅藜受企業青睞

「社團法人屏東縣原住民特色農業推動協會」今日與義美食品公司舉行紅藜契作簽約儀式記者會。（黃文博翻攝）

「社團法人屏東縣原住民特色農業推動協會」，今日假屏東縣三地門鄉馬兒示範區，與義美食品公司舉行紅藜契作簽約儀式記者會。並邀請由屏東縣潘孟安縣長、行政院原住民族委員會伊萬‧納威副主任委員、屏東縣原住民處伍麗華處長、屏東縣原住民特色農業推動協會胡青娥理事長，及農委會水土保持局臺南分局魏勝德課長見證下，簽訂紅藜契作契約，為屏東紅藜行銷國際展現新契機。

原民會肯定義美為支持台灣原住民族種植原生種台灣藜的信念，發自契作保障原鄉耕作者收益的初衷與關懷原鄉友善土地的理念，以保證收購價格方式長期支持屏東原鄉紅藜直接回饋農民，將為屏東紅藜產業的創新發展跨出成功的契機。

屏東縣長表示，紅藜排灣族與魯凱族重要糧食作物，具備極高的營養價值，未來預定種植100公頃紅藜田，主要分佈在三地門、霧台、瑪家、春日、獅子等五個原鄉。同時義美高志明總經理也提到，台灣紅藜已被營養界發現是別具一格的超級食品，更屬低耗水、極少農藥的優質作物，經由實地至產區拜訪瞭解後，發現屏東紅藜品質極為優良，我們也預計展開5至10年的契作，希望透過企業的力量支持台灣在地產業。

水保局台南分局表示，近年來台灣紅藜產業透過農村再生跨域合作計畫，除整合政府相關單位技術與資源外，同時也致力於改善與提昇屏東紅藜生產環境，今年度除了媒合義美食品公司，也積極結合電子商務平台，完善屏東紅藜產銷供應鏈，加值屏東紅藜之品質與產值。

(中時)