機車倒地卻不見人影 原來…

警消合力將跌入水溝的騎士救起送醫。（許素惠翻攝）

51歲余姓斗六市民騎機車跌落水溝內爬不起來，斗六分局梅林派出所所長廖冠棠路過，只見一輛倒地的機車，卻不見人影，覺得怪異，經仔細查看，原來余男跌入水溝內，趕緊將他救起。

余姓機車騎士躺在路旁水溝內，雖然意識清楚，但因身體受傷，無法自己爬出水溝，廖冠棠立即通報消防隊到場協助，將余姓騎士抬出水溝送醫。

(中時)