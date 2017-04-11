護理之家22長輩知性之旅　參觀客家圓樓舒展筋骨

苗醫院長許振榮親切和護理之家長輩互動，也為他們解說導覽。（苗醫提供）

苗醫商借復康巴士方便老人家出遊。（苗醫提供）

苗醫附設護理之家長輩出遊，與醫護、家屬和義工圓樓前合影。（苗醫提供）

天氣宜人且春意盎然，是國人出遊踏青的好時節，衛福部苗栗醫院附設護理之家，秉持關懷與體貼的心，提供尊嚴、人性化及多元化的照護，今天舉辦春遊活動，邀請家屬、醫護和志工，一起陪爺爺、奶奶造訪鄰近苗栗高鐵站的「客家圓樓」，感受知性春遊歡樂之旅。

苗醫院長許振榮指出，戶外活動不僅可以促進住民及家屬和醫療照護團隊間情誼，同時可以藉由欣賞優美自然景色，增進長者環境感官刺激及靈性需求的提昇，除感謝苗醫照護團隊費心規劃活動的辛勞，也鼓勵家中有長輩的民眾，把握春暖花開、生機蓬勃的季節，多陪長者出遊踏青。

護理之家上午的春遊活動，共有22名平均80歲以上住民參加，最高齡者已97歲，為能提供長者最佳旅遊照護品質，院方特別向台中市政府租借身心障礙專用的復康巴士，並安排有家屬和醫護、社工、志工等23位陪同前往。

22位長者都是首次造訪客家圓樓，97歲林奶奶由女兒陪伴出遊，顯得非常高興，一下車看到採用福建客家土樓的圓形建築外觀，忍不住讚美「很靚！」院長許振榮親切和長者及家屬互動，適時兼任導覽角色，為長者們介紹圓樓內陳設及客家藝文與歷史。

(中時)