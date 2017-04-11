泰國女毒犯被逮 小猴子依偎不捨
泰國警方攻堅緝毒，逮捕一對吸毒男女，但同時「落網」的還有兩隻未斷奶的小猴子，警方要帶走女毒犯時，小猴子還緊緊抱住女毒犯，並發出吱吱叫聲，令警方也感到不捨。
泰國「經理新聞網」報導指出，泰國春武里省警方10日攻堅旅館逮捕一對男女，兩人都是吸毒者，並查獲甲基安非他命等毒品。
不過，讓警方傻眼的是，有兩隻未斷奶的小猴子緊緊依偎在女毒販身上，其中一隻還以奶瓶喝奶。
由於小猴子不願離開女毒販，警方帶走時還發出吱吱叫聲，令警方也感到不捨，只能求助動物保育機構。據了解，女毒販一直希望養育小孩，但因頻繁進出監獄，只有靠養小猴子來彌補未能為人母的遺憾。1060411
(中央社)
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