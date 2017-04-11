新北廚神慈善協會 桃園教養院辦桌請吃飯

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新北市廚神慈善協會11日到桃園教養院義煮辦桌請吃飯。(賴佑維攝)

新北市廚神慈善協會暨謝慧謹愛心團隊、桃花園義剪團隊、和美龍華慈惠堂4月11日上午，到桃園教養院義煮辦桌請吃飯等公益活動，提供住民辦桌美食及義剪及帶動唱活動，希望帶給住民們歡樂。

(中時)