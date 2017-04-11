洪秀柱包水餃 好人會館讚：真正幫助農民

洪秀柱今天在台南大道新城包水餃。（曹婷婷攝）

喚起眷村味，許多婆婆媽媽出席水餃運動會。（曹婷婷攝）

國民黨主席洪秀柱今天在台南展開馬不停蹄參訪行程，儘管因造勢導致「失聲」，所到之處仍以沙啞嗓子勤問候，最後一站來到台南北區大道新城眷村包水餃，和婆婆媽媽攜手「水餃運動會」，好人會館更推崇洪秀柱是唯一拿出行動幫菜農的政治人物，「大家都知道我們關注崩盤農產，但只有柱柱姊真正以行動幫助菜農。」

「柱妳幸福號」列車今天下午開抵北區大道新城，重頭戲「水餃運動會」由柱柱姊陪婆婆媽媽一起包水餃，洪競選團隊指出，這項活動攜手好人會館舉辦，目的是紓困農民面臨高麗菜崩盤的窘境，由於迴響熱烈，原定15場，預計將加碼繼續巡迴。

好人會館主任黃舒燕說，高麗菜價格慘跌，因此近期特別幫農民協助行銷高麗菜，這樣才是最務實的方法，終於看到政治人物以實際行動幫助菜農。他說，洪秀柱得知他們正在做的事，3月主動聯繫，也是目前唯一幫菜農行銷的政治人物。

洪秀柱競選辦公室指出，從3月31日開始巡迴的水餃運動會，每場都包3000顆水餃，今天也用了30顆高麗菜，選擇在眷村包水餃，則是希望喚回以往大家一起有錢出錢、有力出力，團結的感覺，希望揪大家一起包水餃，回味眷村味。

洪秀柱昨天上午到永康靈糧堂教會陪同當地4里的榮民伯伯共餐，洪秀柱親自為長輩盛飯，甚至親手餵無法自行用餐的長輩，儘管有一位老伯伯一度因不知來者何人而詢問，「你哪位呀？」洪秀柱也不以為意。

(中時)