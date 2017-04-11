拉拉嘴邊肉 救救垂垂臉

(達志)

女人最怕甚麼？10個女人，可能有11個都怕老。

「我打完一隻眼睛無法閉起來，洗臉時眼睛很痛，肉毒效果還在時肌膚緊緻，但無法有表情，現在肉毒退了，肌肉都下垂了，老了十來歲，目前只能用按摩找回原來的自己。」這是朱小姐的慘痛經驗。愛美是人的天性，想要臉又小、又尖，皮膚緊實又澎潤，別以為肉毒桿菌、瘦臉針就是救星。

現代人長壽之餘，更渴望青春，願意花大把鈔票，忍痛割肉、削骨、拉皮，就為挽救臉上兩塊嘴邊肉。想要留住青春，難道只能花大錢任人宰割？養生專家白雁表示，年過40歲，代謝每10年減緩2％，不想人老珠黃，想要擁有禁得起時間考驗的年輕外表，養護好脾胃，是跟時間賽跑的關鍵。

白雁說，陽氣是青春的本錢，陽氣固不住，身體養分會在不知不覺中流失，內分泌失調或早衰，生理機能也會跟著下降。身上所有斑點、坑洞，其實都是內臟問題反應在皮膚，例如血管老化、循環不好，皮膚就容易下垂，粗糙暗沉、冒痘長斑。

白雁指出，抗老第一招，從元氣下手，自我調理，最有效果。「內練一口氣，外練筋骨皮」，當身體元氣飽滿、氣血暢通，表現在外的皮膚就會變得緊實有彈性，這些是化妝品、保養品達不到、比不上的效果，是身體內在由裡到外自然散發出來的光彩。

氣功運動保養的好處是不用吃藥打針、安全、沒有副作用，全靠自己體內的元氣，在最短時間內調理改善身體健康。每天練功10分鐘，讓身體自然排毒、補氣，增強代謝循環功能，趕走體內老廢物質；注入元氣能量，換來無限精力，許多人不再腰痠背痛、改善虛弱疲憊體質，睡眠好、心情愉快。

白雁提到，「叩齒攪海」是古代中醫的重要養生術，可使面頰豐潤堅實不下垂，幫助頭腦清醒、補腎與延緩掉牙。她建議每天勤練YoungQi回春，加上早晚「叩齒攪海」，對於拉提臉頰肉有意想不到的效果。

※「叩齒攪海」小功法：

1、.早晚刷牙後，身體放鬆，眼睛閉上，嘴巴微閉。

2、上下牙齒適度的互相叩擊。先扣兩側後牙、臼齒，再扣門牙，最後犬齒。共36下。

3、叩齒後輔以攪海：舌頭在口內貼著上下牙齒攪動約36下左右，先上後下、由內及外的順序。有唾液產生時，慢慢咽下。

Tips：叩齒力量以舒服、不疼痛為原則，請勿過度用力讓牙齒受傷。

(中時電子報)