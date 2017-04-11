老翁思友 百里拜訪卻迷路

老翁百里訪友卻迷路，警及時協助。（許素惠翻攝）

住新竹的老翁因思念友人，南下百里到雲林訪友，不料卻迷途在台78線土庫交流道下徘徊，民眾見他拄著拐杖獨自徘徊，報警處理，土庫所巡邏警員楊智任趕到現場關懷，並將他載至分駐所休息提供點心茶水，隨後又陪同老翁到鎮內找到他的好友。

(中時)