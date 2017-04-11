新莊民安國小闢建停車場 最快2021完工

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交通局將藉民安國小改建，利用民安國小校舍群育樓、忠孝樓開闢地下兩層停車場，預計能提供220位停車格，最快2021年完工。（陳心瑜攝）

新莊區西盛一帶因老舊社區密布，民安路、民安西路商業活動旺盛，道路又狹窄，民眾長期反映停車位不足，交通局將藉民安國小改建，利用民安國小校舍群育樓、忠孝樓開闢地下兩層停車場，預計能提供220位停車格，最快2021年完工。

新北市交通局表示，西盛一帶因老舊社區密布，住家缺乏停車空間、購物民眾也苦無車位，多年前興建的八德立體停車場提供200停車格，但尖峰時間有超過9成使用率，無法消化當地停車需求。

交通局因此藉民安國小改建機會參與共構，闢建地下2層停車場，提供220位停車格，計畫已經於去年12月核定推動，今年2月召開委託規劃、設計諮詢審查、施工監造技術服務招標需求以及文件研商會議，正在招標階段。

教育局表示，民安國小兩棟校舍因未通過耐震力詳評，必須拆除重建，該計畫執行期程為2017年至2021年，採統包方式，預計今年發包，至遲2021年完工，屆時停車場就會同步完成。

(中時)