新莊民安國小闢建停車場 最快2021完工
新莊區西盛一帶因老舊社區密布，民安路、民安西路商業活動旺盛，道路又狹窄，民眾長期反映停車位不足，交通局將藉民安國小改建，利用民安國小校舍群育樓、忠孝樓開闢地下兩層停車場，預計能提供220位停車格，最快2021年完工。
新北市交通局表示，西盛一帶因老舊社區密布，住家缺乏停車空間、購物民眾也苦無車位，多年前興建的八德立體停車場提供200停車格，但尖峰時間有超過9成使用率，無法消化當地停車需求。
交通局因此藉民安國小改建機會參與共構，闢建地下2層停車場，提供220位停車格，計畫已經於去年12月核定推動，今年2月召開委託規劃、設計諮詢審查、施工監造技術服務招標需求以及文件研商會議，正在招標階段。
教育局表示，民安國小兩棟校舍因未通過耐震力詳評，必須拆除重建，該計畫執行期程為2017年至2021年，採統包方式，預計今年發包，至遲2021年完工，屆時停車場就會同步完成。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。