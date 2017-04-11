三民警攔詐騙 櫃姐親送飲料致謝
高雄市吳姓櫃姐在網路以1萬80元購買1台二手相機，不料，匯款後卻聯絡不到賣家，才驚覺受騙報案，警方協助查證並即時通報警示帳戶，將帳戶凍結，保住吳姓櫃姐匯款，順利拿回1萬80元，她特地買飲料向帥警致謝。
即時攔阻這場詐騙案的員警是高雄市三民一分局三民派出所警員王家泰；吳姓櫃姐報案指出，她在某拍賣網站，看到1萬80元的二手相機，非常心動。
但賣家私下卻另以line與吳女連繫，還表示自己是良心賣家，並催促吳女還有許多人想搶購，請吳女盡速匯款到他的私人帳戶。吳小姐雖然內心有疑問，但因賣家非常耐心回答她有關產品的問題，故仍依指示完成匯款。只是匯款後回撥賣家的電話，突然已無法與對方取得聯繫，才驚覺自己受騙上當。
警員王家泰聞畢隨即查證，確認吳小姐遭騙，全案依詐欺案受理並通報165，且向詐騙帳戶所屬銀行通報警示帳戶，幸運地成功攔阻吳女匯款金額；事後，吳女開心地買飲料到三民所感謝王家泰協助。
警方呼籲消費者使用網路購物務必提高警覺，慎選賣家，不要被惡質賣家花言巧語影響，除了觀察評價外，可多利用第3方付費機制，提高保障，有任何與詐騙相關問題，歡迎民眾撥打反詐騙諮詢專線165查詢。
(中時)
關鍵字：三民一分局三民派出所
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