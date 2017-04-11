家中引爆瓦斯 男子送醫命危
台南市安南區一名37歲男子疑似因家庭及債務問題，今天在家中引爆瓦斯意圖尋短，雖未釀成火災，但氣爆在平房屋頂衝出大洞。男子隨後被送往永康奇美醫院急救，有生命危險。
台南市政府警察局第三分局指出，上午接獲報案指稱，在青砂街一處平房民宅傳出瓦斯氣爆；雖未引起火災，但住在屋內的37歲陳姓男子受傷送醫，送醫時意識還算清楚。
警方指出，初步了解陳男疑似因債務及家庭因素，在家自行引爆瓦斯意圖自殺。但自殺不能解決問題，應尋求適當協助；將待傷者情況穩定時，再依公共危險罪函送偵辦。
奇美醫學中心指出，陳男身上有2至3度燒燙傷，表面積約70%，至下午為止仍在燒燙傷中心接受醫治中，有生命危險。1060411
(中央社)
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