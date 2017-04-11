動粗航警強制休假 航管局允諾徹底調查

美國聯合航空公司（United Airlines）因超賣機位，動用航警硬將乘客拖離座位的影片，在社群媒體上激起憤慨，其中1名航警今天遭強制休假，航管局表示將會徹底調查此事。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，芝加哥航管局（Chicago Department of Aviation）表示，他們「顯然」不能容忍這名安全人員的行為，他在歐海爾國際機場（O'Hare）被拍到讓1名男性乘客撞上座位扶手，男子失去意識後，被抓著手臂拖下飛機，嘴部還流著血。

自稱醫生的這名69歲男子，昨晚在預定由芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）班機上，因機位超賣，被要求將座位讓給聯合航空機組人員，他抗拒後被硬拖下飛機。

芝加哥航管局提供給「芝加哥太陽時報」（The Chicago Sun-Times）的聲明寫道：「這起在聯合航班3411發生的事件，與我們的標準作業程序不符，該航空安全人員的行動也明顯不為航管局接受。」

「這名員警遭強制休假於今天生效，靜待我們徹底審視當時狀況。」

芝加哥警方稍早則發表可能引起爭議的聲明，指稱那名男子是「摔倒」撞上扶手。

昨晚發表的聲明說：「航警抵達現場，試圖將這個人帶下機，他當時摔倒，頭部撞上扶手，導致臉部受傷。」

聲明中也提到，那名男子當時開始對被選為必須下機的乘客大呼不滿，其後被送至醫院，傷勢並無大礙。

芝加哥警方今天從前述聲明打退堂鼓，將所有查詢轉至航管局。（譯者：中央社廖禹揚）1060411

(中央社)