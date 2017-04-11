沈方正：飯店絕對很難做 2019年恐跌谷底

宜蘭傳藝老爺行旅今天開幕，集團執行長沈方正說，明後年將拓點台中、南港，不過，他也坦言，飯店絕對很難做，2019年飯店業景氣恐跌到谷底。

宜蘭傳藝老爺行旅今天風光開幕，著重傳統藝術蘊涵，盼藉由獨特的習藝行程，為國內外旅人創造更貼近傳統的藝術平台。

老爺酒店集團執行長沈方正今天接受媒體訪問時說，老爺行旅對集團而言是一項品牌工程，目的是打造年輕創新的品牌，培養對文化、設計有興趣的年輕客群，除了現有的台南老爺行旅、宜蘭傳藝老爺行旅，明後年台中、南港也會拓點。

面對陸客減少，國際觀光客轉型，飯店供過於求的問題，沈方正坦言，以目前大環境而言飯店絕對很難做，而他過去也曾提出，飯店將面臨到「死亡交叉」，供給量和需求量成反比，預計2019年會是飯店業景氣最差的時候。

「飯店可以不一樣，但不是變魔術，一開就能賺錢，10間沒有1間能做到。」沈方正說，既然大環境差，那就慢慢做，不虧錢才能多做點東西，「真的活下來那就不得了」，他相信10年會輪轉，來台觀光客會調整，到時會有轉機。

他補充，老爺行旅品牌明、後年陸續在台中、南港開幕後，將會暫緩拓點計畫，進入盤整、穩定階段。1060411

(中央社)