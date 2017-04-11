倫敦長住陸民一家3口 當街被潑強酸
長住英國倫敦、來自中國大陸的一家3口人，當地時間4月8日下午被人當街潑灑強酸物質，導致男主人臉部出現大面積的「無法復原性腐蝕」，妻兒也有程度不同的灼傷。
隸屬人民日報的海外網引述英國廣播公司（BBC）報導，作案的嫌犯目前在逃，警方還無法確定此案是針對個人，還是隨機侵害。
但報導說，1名自稱認識受害者超過20年的女性表示，這是「有針對性的報復行為」。
英國媒體報導，受害者是長期居住在英國的中國大陸家庭，丈夫40歲，妻子36歲，育有2個孩子。事發當天下午，11歲的長子在家並未外出，夫婦倆則用嬰兒車推著2歲的次子走在離家不遠的路上行走，突然遭人當街潑灑強酸攻擊。
目擊者說，嫌犯作案後隨即逃離現場，40歲的男主人看來是主要攻擊目標，一旁的妻子和2歲的孩子也受到了不同程度的灼傷。
事發地點附近的店主穆拉特表示，當時有名女士慌忙衝進店裡說「有人被潑酸襲擊」。這時，路人不斷從店裡拿瓶裝水沖洗男主人灼傷的部位。約5分鐘後警車和救護車到場，將3人送醫急救。
報導指出，倫敦警察廳發言人說，受害男性的傷害並不致命，但可視為「足以改變生活」（life-changing），女性和孩子則受輕傷，仍在醫院觀察。
根據官方聲明，男主人皮膚的腐蝕面積高達全身的15%，主要是在身體和手上，而作案工具則是「有毒強酸性物質」。1060411
(中央社)
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