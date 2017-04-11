島嶼生態創新旅遊 觀光局推10島觀光

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交通部觀光局長周永暉今天在澎湖島嶼生態與創新旅遊論壇中指出，2017至2018年是生態暨海灣旅遊年，觀光局將推出6縣市10島觀光，讓「離離離島觀光」永續發展。

觀光局澎湖國家風景區管理處今、明兩天舉辦2017澎湖島嶼生態與創新旅遊論壇，大約150人與會，是澎湖今年最大的觀光產業最大型論論。會中發表澎湖海洋遊憩產業、島嶼觀光策略、社區創新旅遊等多篇專題。

今天的旅遊論壇開始前，包括觀光局長周永暉、立委楊曜、陳曼麗、澎湖副縣長林皆興與澎管處長方正光等人先行在西嶼東昌營區內植樹，期環境生態永續。

周永暉表示，聯合國世界觀光組織倡議今年是永續觀光發展國際年，台灣自今年起4年內分別規劃生態、海灣小鎮和脊樑山脈等旅遊年。其中台灣6縣市10島觀光，從澎湖出發，將陸續推出，讓離離離島觀光，島嶼共生，區域共榮，邁向永續發展。

周永暉表示，台灣10島觀光，包括澎湖七美、漁翁島、吉貝；宜蘭龜山、台東蘭嶼和綠島、屏東小琉球、金門烈嶼和連江北竿與莒光等6縣市10島。

其中，澎湖七美、漁公島和吉貝三島將分別規畫成國際生態的蜜月島嶼地景、歷史人文秘境探索和國際水域遊憩樂園。

澎管處近2年內將分別推出浩客遊春、萬龜祈福、世界最美麗海灣影片、自行車漫遊、花火節、夏至23.5度、秋瘋季、沙灘嘉年華、石滬生態和賞鳥之旅等主題。1060411

(中央社)