達成協議 國民黨資遣費10天內發出

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中國國民黨行管會副主委李福軒今天表示，經過勞資協商，國民黨將於10天內發出第1階段9成的資遣費，約新台幣5.4億元，剩餘1成最晚5月17日前發出。

台北市勞動局下午再邀國民黨、行政院不當黨產處理委員會、國民黨企業工會，針對國民黨大量解僱應付的資遣費進行勞資協商。

李福軒會後召開記者會表示，國民黨依勞動基準法的標準核算資遣費約5.99億元，為盡速發放，會中達成協議，明天再次發文黨產會，請黨產會動支，黨產會同意在2個工作天內回文同意，國民黨收到黨產會回文後，會在5個工作天發放，所以約10天內會將第一階段款項發出。

他說，因為在10天內可以動支的現金只有6張台銀本行支票以及永豐銀行帳戶2.4億元，不足5.99億元，因此將先發9成，約5.4億元，工會也同意。

至於1成餘額，李福軒說，會在被提存的支票兌現或是張榮發基金會尾款拿到後發出，最晚約5月17日可以把剩下1成發出。

尚未達成協議部分，李福軒說，留待下次協商最後處理，時間約6月13日。1060411

(中央社)